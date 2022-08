dirac_ernst : @soloioanne @Laura02436328 Mentre su questo, come semplice opinione personale, e pure lucida e poco gregopazza, sar… - DiegoTs1981 : @wazzaCN @FBiasin Sperare di fare l'attivo con Dumfro, opinione strettamente personale eh, significa capirci poco d… - renton1972 : RT @Crudeli45198835: Fonti certe: @INPS_it Siete a corto di personale sede di Brindisi Puglia. Settore smistamento pratiche invalidità civ… - Joyofli79316250 : RT @Crudeli45198835: Fonti certe: @INPS_it Siete a corto di personale sede di Brindisi Puglia. Settore smistamento pratiche invalidità civ… - Crudeli45198835 : RT @Crudeli45198835: Fonti certe: @INPS_it Siete a corto di personale sede di Brindisi Puglia. Settore smistamento pratiche invalidità civ… -

L'Eco di Bergamo

... il social che le ha daconferito grande popolarità. Cosa significa essere una persona del ... e le conseguenze si infrangono nella loro sferacosì come su quella collettiva degli ...... dove sono stati spostati gli ospiti ed ildi due hotel. Fontanazzo e Campestrin, ... In val Badia sono caduti oltre 90 litri di pioggia al metro quadro intempo e numerose strade sono ... Poco personale e assenze per Covid, in agosto aumentano i negozi chiusi per ferie La nota del sindacato della Funzione Pubblica: "Gravi criticità nella gestione dei turni, problemi strutturali anche sul Covid" ...Commercio Solo in Città Alta e nelle località turistiche della provincia attività aperte al 100%. Fusini (Ascom): «Il settore viene da mesi massacranti». Alla vigilia della partenza per le vacanze di ...