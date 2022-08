Pochi posti sul carrozzone Pd | candidature a rischio per le donne anti-Meloni | dalla Boldrini alla Cirinnà

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 5 agosto 2022) Il sentiero è stretto o, come direbbe Bersani, c’è una mucca nel corridoio: si chiama “campo largo”, la necessità di inglobare piccoli e grandi cespugli, i Di Maio, i Tabacci, i socialisti, i Verdi, i Bonelli, i Fratoianni, quasi tutti da inserire in quel 70% di quote Pd concordate con Calenda o con semplice “diritto di tribuna”. Una tribuna, quella del partito di Letta, che con una fulminante battuta fatta ieri da Antonio Padellaro del “Fatto”, “rischia di essere più affollata della tribuna Monte Mario dello stadio Olimpico…”. Letta dovrà fare scelte dolorose, ma anche rinnovare i quadri e disbocarli dagli ex renziani per favorire i fedelissimi, anche in vista del congresso. Ma l’acqua è poca e la papera, come direbbero i Tretre, non galleggia… Nel Pdper le big Morale della ...