Piombino, rigassificatore: il sindaco attacca Giani, che risponde per le rime (Di venerdì 5 agosto 2022) Polemica a distanza fra il sindaco di Piombino e il Presidente della Regione, le elezioni si avvicinano L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 5 agosto 2022) Polemica a distanza fra ildie il Presidente della Regione, le elezioni si avvicinano L'articolo proviene da Firenze Post.

HuffPostItalia : Fratoianni: 'Se per un'intesa devo accettare rigassificatore di Piombino e armi all'Ucraina allora arrivederci' - pietroraffa : == Fratoianni:'Se qualcuno mi dice che per fare questa intesa devo accettare di non battermi più contro il rigassif… - DantiNicola : Neanche il tempo dell'esordio di coalizione e Fratoianni già chiede di bloccare il #rigassificatore a #Piombino, un… - LuigiPa70 : RT @GabrieleGalas17: Terroristi dell'informazione, sono dei maestri con il nucleare figuratevi con i rigassificatori. Quello in foto è il r… - LoschiRoberto : RT @GabrieleGalas17: Terroristi dell'informazione, sono dei maestri con il nucleare figuratevi con i rigassificatori. Quello in foto è il r… -