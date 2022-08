Pioli: «Basta definirci una squadra giovane. Solo in Italia i ventenni sono considerati giovani» (Di venerdì 5 agosto 2022) Sulla Gazzetta dello Sport una lunga intervista all’allenatore del Milan, Stefano Pioli. Dice che il Milan è più forte di un anno fa. «Siamo più forti di un anno fa. Puoi comprare i migliori giocatori ma la differenza la fanno l’organizzazione, la voglia, lo spirito». Su De Ketelaere, nuovo acquisto del club dopo una trattativa infinita: «Ci siamo incontrati a Milanello mercoledì mattina, assieme allo staff gli ho mostrato dei video con dei nostri concetti di gioco. È stato molto attento, da quello che ha detto si vede che è molto intelligente, che capisce di calcio. E poi ha grande talento, si vede da come tocca palla: è elegante, bello da vedere. Ho chiesto di lui a Origi, compagno di nazionale, e lui: “È metà Havertz e metà Kakà”. Si è sbilanciato… Giocherà qualche minuto a Vicenza e un tempo domenica con la Pergolettese. Ci sono aspettative ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 5 agosto 2022) Sulla Gazzetta dello Sport una lunga intervista all’allenatore del Milan, Stefano. Dice che il Milan è più forte di un anno fa. «Siamo più forti di un anno fa. Puoi comprare i migliori giocatori ma la differenza la fanno l’organizzazione, la voglia, lo spirito». Su De Ketelaere, nuovo acquisto del club dopo una trattativa infinita: «Ci siamo incontrati a Milanello mercoledì mattina, assieme allo staff gli ho mostrato dei video con dei nostri concetti di gioco. È stato molto attento, da quello che ha detto si vede che è molto intelligente, che capisce di calcio. E poi ha grande talento, si vede da come tocca palla: è elegante, bello da vedere. Ho chiesto di lui a Origi, compagno di nazionale, e lui: “È metà Havertz e metà Kakà”. Si è sbilanciato… Giocherà qualche minuto a Vicenza e un tempo domenica con la Pergolettese. Ciaspettative ...

