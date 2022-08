Pinamonti-Atalanta, l’assist potrebbe darlo il Sassuolo. Ecco perché (Di venerdì 5 agosto 2022) Un piccolo tassello che potrebbe risultare assolutamente vantaggioso per l’Atalanta in chiave Pinamonti (con il Sassuolo alle spalle) La ‘telenovela’ Pinamonti sta costringendo i bergamaschi a spingere sempre di più. Certo, le pretese economiche rimangono sempre le stesse, ma l’assist potrebbe arrivare dall’altra diretta concorrente, cioè il Sassuolo. Attualmente risulta che i neroverdi abbiano messo sul piatto le stesse pretese economiche della Dea, compresa anche l’eliminazione del diritto di recompra (inizialmente ben accetta dagli emiliani): mettendosi sullo stesso piano dei nerazzurri. L’elemento chiave in una fase di equilibrio? La scelta del giocatore che, nel caso di Pinamonti, ricade sull’Atalanta. ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 5 agosto 2022) Un piccolo tassello cherisultare assolutamente vantaggioso per l’in chiave(con ilalle spalle) La ‘telenovela’sta costringendo i bergamaschi a spingere sempre di più. Certo, le pretese economiche rimangono sempre le stesse, maarrivare dall’altra diretta concorrente, cioè il. Attualmente risulta che i neroverdi abbiano messo sul piatto le stesse pretese economiche della Dea, compresa anche l’eliminazione del diritto di recompra (inizialmente ben accetta dagli emiliani): mettendosi sullo stesso piano dei nerazzurri. L’elemento chiave in una fase di equilibrio? La scelta del giocatore che, nel caso di, ricade sull’. ...

