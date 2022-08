Piersilvio Berlusconi sul piede di guerra | Braccio di ferro con Signorini: ha violato le regole (Di venerdì 5 agosto 2022) Clima particolarmente teso in casa Mediaset tra Piersilvio Berlusconi ed il conduttore Alfonso Signorini: cosa sta succedendo Piersilvio Berlusconi e Alfonso Signorini (Foto ANSA+screenshot GF Vip)Subito dopo il successo della scorsa edizione, la Mediaset ha deciso di confermare non solo il Grande Fratello Vip ma anche Alfonso Signorini come conduttore. Per questo motivo il reality ed il giornalista saranno anche i protagonisti di ben due prime serate di Canale 5 a settembre. Un appuntamento molto importante che prenderà il via tra poco più di un mese. Questi sono quindi gli ultimi giorni per decidere il cast di concorrenti. Ci sono ancora alcuni dubbi su chi saranno i protagonisti ma anche qualche prima certezza. Il reality in questi giorni ha infatti confermato il ... Leggi su direttanews (Di venerdì 5 agosto 2022) Clima particolarmente teso in casa Mediaset traed il conduttore Alfonso: cosa sta succedendoe Alfonso(Foto ANSA+screenshot GF Vip)Subito dopo il successo della scorsa edizione, la Mediaset ha deciso di confermare non solo il Grande Fratello Vip ma anche Alfonsocome conduttore. Per questo motivo il reality ed il giornalista saranno anche i protagonisti di ben due prime serate di Canale 5 a settembre. Un appuntamento molto importante che prenderà il via tra poco più di un mese. Questi sono quindi gli ultimi giorni per decidere il cast di concorrenti. Ci sono ancora alcuni dubbi su chi saranno i protagonisti ma anche qualche prima certezza. Il reality in questi giorni ha infatti confermato il ...

