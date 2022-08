Perillo: “Napoli, perché non punti su Belotti?” (Di venerdì 5 agosto 2022) Il Napoli cerca un attaccante per sostituire il partente Andrea Petagna. Delineata da tempo l’affare con il Verona per Simeone, che ha però un costo di 15 milioni di euro. Un affare che resta legato alla cessione di Petagna al Monza, o ad un’altra squadra. Ma non si capisce perché il Napoli non prenda in considerazione Andrea Belotti che è libero a parametro zero. Eppure la differenza di età non è esagerata: Simeone ha 27 anni è un classe ’95, mentre Belotti è un classe ’93 e va per i 29 anni. Dunque per un discorso di cessione futura non c’è una grandissima differenza, dato che al termine del contratto con il Napoli, sarebbero entrambe sulla trentina, se non oltre. Sia Belotti che Simeone sono due bomber di sicuro affidamento, con Belotti che ha avuto ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 5 agosto 2022) Ilcerca un attaccante per sostituire il partente Andrea Petagna. Delineata da tempo l’affare con il Verona per Simeone, che ha però un costo di 15 milioni di euro. Un affare che resta legato alla cessione di Petagna al Monza, o ad un’altra squadra. Ma non si capisceilnon prenda in considerazione Andreache è libero a parametro zero. Eppure la differenza di età non è esagerata: Simeone ha 27 anni è un classe ’95, mentreè un classe ’93 e va per i 29 anni. Dunque per un discorso di cessione futura non c’è una grandissima differenza, dato che al termine del contratto con il, sarebbero entrambe sulla trentina, se non oltre. Siache Simeone sono due bomber di sicuro affidamento, conche ha avuto ...

