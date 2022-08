Perché la Terra sta girando più velocemente del solito (e che conseguenze potrebbe avere questo su di noi) (Di venerdì 5 agosto 2022) La Terra sta girando più velocemente del solito e non sappiamo ancora come mai. Sessant’anni dopo l’ultima rilevazione di velocità superiore alla norma della rotazione terrestre, gli scienziati hanno registrato due giornate insolite in cui il nostro pianeta ha impiegato meno di 24 ore per girare intorno all’asse. Si tratta del 26 luglio e del 29 giugno 2022, che hanno fatto segnare un record storico di velocità con un vantaggio di 1,59 millisecondi sul tempo standard di rotazione giornaliera. Nella nostra quotidianità è impossibile rendersene conto ma si tratta di un fenomeno che, se appurato e confermato sul lungo periodo, potrebbe avere un impatto fortissimo in tanti aspetti della nostra vita. Il motivo è semplice: se la tendenza dovesse stabilizzarsi – quindi continuando a girare ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 5 agosto 2022) Lastapiùdele non sappiamo ancora come mai. Sessant’anni dopo l’ultima rilevazione di velocità superiore alla norma della rotazione terrestre, gli scienziati hanno registrato due giornate insolite in cui il nostro pianeta ha impiegato meno di 24 ore per girare intorno all’asse. Si tratta del 26 luglio e del 29 giugno 2022, che hanno fatto segnare un record storico di velocità con un vantaggio di 1,59 millisecondi sul tempo standard di rotazione giornaliera. Nella nostra quotidianità è impossibile rendersene conto ma si tratta di un fenomeno che, se appurato e confermato sul lungo periodo,un impatto fortissimo in tanti aspetti della nostra vita. Il motivo è semplice: se la tendenza dovesse stabilizzarsi – quindi continuando a girare ...

