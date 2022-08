Per Mélenchon | Pelosi a Taiwan è una provocazione americana contro la Cina

(Di venerdì 5 agosto 2022) Jean-Luc, leader della France insoumise, il partito della sinistra radicale francese, ha dichiarato che il viaggio adella speaker della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti Nancyè stata una “”, aggiungendo che “c’è una sola”. “è parte integrante della”, ha affermato, riprendendo il lessico difeso dal governo cinese ma rifiutato dalle autorità di Taipei. Il tribuno giacobino ha certificato mercoledì in un intervento sul suo blog personale il suo anti americanismo radicale, schierandosi apertamente dalla parte del regime di Pechino in un momento di alta tensione con. L’endorsement è stato molto apprezzato dalla, a tal punto da spingere ...

