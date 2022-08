Pensioni e stipendi, aumenti fino a 190 euro: ecco le simulazioni con gli effetti del decreto aiuti bis (Di venerdì 5 agosto 2022) Un incremento delle buste paga che va dai 16 euro lordi per i salari più bassi ai di quelli più alti. È il gruzzoletto che i lavoratori dipendenti si troveranno in tasca a... Leggi su ilmattino (Di venerdì 5 agosto 2022) Un incremento delle buste paga che va dai 16lordi per i salari più bassi ai di quelli più alti. È il gruzzoletto che i lavoratori dipendenti si troveranno in tasca a...

pierofassino : Invece di parlare di cosa fare per gli italiani #Meloni e #Salvini discutono di chi farà il ministro. Noi invece di… - lauraboldrini : Dall'incontro tra Governo e sindacati passi in avanti su aumento stipendi a lavoratori e lavoratrici e adeguamento… - Antonio_Tajani : .@LaStampa viene smentita clamorosamente dai sondaggi del @Corriere. @forza_italia è al lavoro per presentare propo… - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Pensioni e stipendi, aumenti fino a 190 euro: ecco le simulazioni con gli effetti del decreto aiuti bis - OmniaRatio : @GiuseppeConteIT Peppino ti lamenti di 14miliardi ridistribuiti per stipendi, accise, pensioni e bollette, e propon… -