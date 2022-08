Pensioni, aumento da ottobre ma non per tutti: gli esclusi dalla misura (Di venerdì 5 agosto 2022) Tra qualche mese ci sarà un importante aumento delle Pensioni sostenuto dal decreto Aiuti bis. La misura, però, non riguarderà tutti ma ci saranno alcuni pensionati esclusi. Ecco di chi si tratta. Il tema delle Pensioni è sempre prioritario nell’agenda politica. Tanti pensionati, infatti, hanno subito particolarmente questo periodo. Anche se, come ben sappiamo, molte Pensioni sono da sempre risultate essere basse. Grazie al decreto Aiuti bis, però, alcune situazioni potrebbero cambiare a seguito di un aumento. Adobe StockNonostante il governo uscente, l’esecutiva continua a mettere in atto manovre che erano già in corso. Prossimamente ci sarà la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto Aiuti bis. Uno dei punti più importanti ... Leggi su chenews (Di venerdì 5 agosto 2022) Tra qualche mese ci sarà un importantedellesostenuto dal decreto Aiuti bis. La, però, non riguarderàma ci saranno alcuni pensionati. Ecco di chi si tratta. Il tema delleè sempre prioritario nell’agenda politica. Tanti pensionati, infatti, hanno subito particolarmente questo periodo. Anche se, come ben sappiamo, moltesono da sempre risultate essere basse. Grazie al decreto Aiuti bis, però, alcune situazioni potrebbero cambiare a seguito di un. Adobe StockNonostante il governo uscente, l’esecutiva continua a mettere in atto manovre che erano già in corso. Prossimamente ci sarà la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto Aiuti bis. Uno dei punti più importanti ...

