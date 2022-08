Pelosi, gli Usa non permetteranno l'isolamento di Taiwan (Di venerdì 5 agosto 2022) Gli Usa "non permetteranno" alla Cina di isolare Taiwan: lo ha detto la speaker della Camera Nancy Pelosi, a Tokyo per l'ultima tappa del suo tour in Asia. "Potrebbero cercare di impedire a Taiwan di ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 5 agosto 2022) Gli Usa "non" alla Cina di isolare: lo ha detto la speaker della Camera Nancy, a Tokyo per l'ultima tappa del suo tour in Asia. "Potrebbero cercare di impedire adi ...

Agenzia_Ansa : Gli Stati Uniti, con la visita della speaker della Camera Nancy Pelosi a Taiwan, 'violano la sovranità' della Cina… - Agenzia_Ansa : Nancy Pelosi attesa a Taiwan. Gli Usa: 'La Cina non usi la visita come un pretesto per un'escalation'. L'avvertimen… - mttslv : Se sul caso ucraino potevano esserci (tanti) dubbi, la visita di Pelosi a Taiwan dovrebbe mostrare chiaramente chi… - _My__Name____ : Pelosi: 'Gli Usa non permetteranno l'isolamento di Taiwan' Gli Usa 'non permetteranno' alla Cina di isolare Taiwan:… - e_cavagna : La Pelosi a Taiwan è un assist a Pechino che spacca gli Usa -