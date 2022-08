PALINSESTI 14-20 AGOSTO 2022 | LA SETTIMANA DI FERRAGOSTO TRA FILM | REPLICHE DI SHOW E TANTO SPORT

Leggi su bubinoblog

(Di venerdì 5 agosto 2022) Itv Rai, Mediaset, La7 e Tv8 dal 14 al 20. PRIMA SERATA RAI – MEDIASET – LA7 – TV8 Rai 1 Canale 5 D La Dama Velata (3/6)L Belle & Sebastien: Amici per SempreM Ciclo Destinazione AmoreM SuperQuark (6/8)GV Cavalli di Battaglia (R) (2/4)S The Voice Senior (R) (7/8) D Fiore del DesertoL D’Iva (R)M Viaggio nella Grande Bellezza (R)M Fratelli Caputo (R)G Il Grande Salto 1°TvV Grand Hotel 1°TvS Lodei Record (R) FINE Rai 2 Italia 1 D NCIS Los Angeles + Bull + The Blacklist 1°TvL European ChampionshipM European ChampionshipM European ChampionshipG European ChampionshipV European ChampionshipS European Championship D Le Iene: Il Delitto di GarlascoL Chicago P.D. 1°TvM UEFA Champions LeagueM Back To School (R)G FBI: Most Wanted 1°TvV Chicago Med 1°TvS ...