Palestra a Mariconda | tra il Grillo Parlante e il Gatto e la Volpe

(Di venerdì 5 agosto 2022) di Michelangelo Russo Il Maestro Antonio Bracciante, nella risposta di ieri all’appello lanciato da Michelangelo Russo contro la cementificazione dell’ultimo spazio libero rimasto a via Tanagro, ha espresso i suoi buoni motivi per difendere la nobiltà delle arti marziali, ma ha sbagliato a mio avviso sostanza e obiettivo. La denunzia vera e propria che ho fatto di un’occasione mancata per scelte diverse non è un giudizio dispregiativo verso il quartiere, che so benissimo che non è il Bronx. Al contrario, ho voluto portare un atto di attenzione per una zona meno agiata rispetto a Sala Abbagnano, che vide l’ex Magistrato e ora Assessore Tringali guidare un appello popolare contro la cementificazione del Parco del Galiziano tramite la costruzione di una Chiesa enorme e spropositata. Tringali abitava a Sala Abbagnano, che era il suo quartiere. Il Comune, dopo ...