Palermo, Di Benedetto: “Torino squadra forte, ma i ragazzi hanno lavorato tanto per fare bene” (Di venerdì 5 agosto 2022) Il tecnico ad interim del Palermo Stefano Di Bendetto, sul sito del club, ha parlato alla viglia del match di Coppa Italia contro il Torino. In primo luogo l’allenatore del Palermo ha sottolineato l’impegno che la squadra ci metterà, nonostante la difficoltà della partita: “La vittoria con la Reggiana ci ha dato nuove energie e maggiore consapevolezza di noi stessi, delle nostre qualità e dello spirito di squadra che c’è. Alzare il morale e alimentare la condizione erano le due cose più importanti per trovare le motivazioni giuste per le prossime sfide. Ed è andata proprio così”. Sempre l’allenatore poi aggiunge: “I ragazzi questa settimana hanno lavorato tanto e duramente. con grandissima disponibilità e ricettività. Ognuno si è ... Leggi su sportface (Di venerdì 5 agosto 2022) Il tecnico ad interim delStefano Di Bendetto, sul sito del club, ha parlato alla viglia del match di Coppa Italia contro il. In primo luogo l’allenatore delha sottolineato l’impegno che laci metterà, nonostante la difficoltà della partita: “La vittoria con la Reggiana ci ha dato nuove energie e maggiore consapevolezza di noi stessi, delle nostre qualità e dello spirito diche c’è. Alzare il morale e alimentare la condizione erano le due cose più importanti per trovare le motivazioni giuste per le prossime sfide. Ed è andata proprio così”. Sempre l’allenatore poi aggiunge: “Iquesta settimanae duramente. con grandissima disponibilità e ricettività. Ognuno si è ...

