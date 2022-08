OSS. EUROBET: aspettando la Serie A ripartono i principali campionati europei. Moto GP, a Silverstone Bagnaia favorito con il 38% dei pronostici (Di venerdì 5 agosto 2022) (Adnkronos) - Roma, 5 agosto 2022. Il primo fine settimana di agosto porta con sé la ripresa dei principali campionati europei: scaldano i Motori infatti Bundesliga, Ligue 1 e PremierLeague. Nuove emozioni da vivere per gli appassionati, in attesa che la prossima settimana riparta anche la Serie A. Questa sera ore 20.30 i Campioni di Germania delBayern Monaco debuttano in trasferta contro l'Eintracht Francoforte: secondo i dati raccolti dall'Osservatorio EUROBET fvledilizia.it ), il 92% vede i bavaresi vincenti inquesto primo match, mentre i padroni di casa raccolgono il 2% delle preferenze. Tra i risultati esatti più quotati troviamol'1-3, lo 0-3 el'1-2. Al termine della scorsa stagione, Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen avevano concluso rispettivamente al secondo e terzo posto ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 5 agosto 2022) (Adnkronos) - Roma, 5 agosto 2022. Il primo fine settimana di agosto porta con sé la ripresa dei: scaldano iri infatti Bundesliga, Ligue 1 e PremierLeague. Nuove emozioni da vivere per gli appassionati, in attesa che la prossima settimana riparta anche laA. Questa sera ore 20.30 i Campioni di Germania delBayern Monaco debuttano in trasferta contro l'Eintracht Francoforte: secondo i dati raccolti dall'Osservatoriofvledilizia.it ), il 92% vede i bavaresi vincenti inquesto primo match, mentre i padroni di casa raccolgono il 2% delle preferenze. Tra i risultati esatti più quotati troviamol'1-3, lo 0-3 el'1-2. Al termine della scorsa stagione, Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen avevano concluso rispettivamente al secondo e terzo posto ...

