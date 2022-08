Oroscopo di Paolo Fox per il weekend | quali sono i due segni più fortunati dello zodiaco

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 5 agosto 2022) Vediamo cosa dicono le stelle secondoFox per il prossimo fine settimana. Ariete In questi giorni sarete carichi di aspettative. Non mancherà qualche cavillo burocratico che, però, sarà risolto in poco tempo. Domenica avrete voglia di staccare un po’ la spina dalla solita routine quotidiana. Toro In amore cidelle situazioni da chiarire che state trascinando da un po’ di tempo. Le esigenze familiari, nella giornata di sabato potrebbero aumentare. Fate attenzione alle spese di casa. Gemelli I nodi stanno venendo al pettine. Durante il fine settimana dovreste cercare di risolvere alcune questioni con le persone interessate, sempre con sincerità. La vostra buona fede non passerà inosservata. Cancro In questo momento in particolare avete bisogno di un alleato per affrontare una situazione per la quale avete bisogno di ...