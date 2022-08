Open fiber, Anzio ultraveloce con oltre 5mila unità immobiliari già connesse (Di venerdì 5 agosto 2022) (Adnkronos) – È già disponibile la fibra ottica targata Open fiber: sono infatti oltre 5mila le unità immobiliari di Anzio pronte a navigare sul web beneficiando di una velocità di connessione fino a 10 Gigabit per secondo. L’obiettivo di Open fiber è raggiungere 17mila tra case, negozi e uffici inclusi nel piano di cablaggio in modalità FTTH (fiber To The Home, fibra fino a casa) grazie a circa 10mila chilometri di fibra ottica. A pochi mesi dall’avvio dei cantieri, partiti nel febbraio scorso, risultano già coperti dal servizio ultrabroadband buona parte del centro storico, il Quartiere Europa e la zona di Santa Teresa. Lo comunica una nota. Grazie a un investimento diretto di 8 milioni di euro, ... Leggi su italiasera (Di venerdì 5 agosto 2022) (Adnkronos) – È già disponibile la fibra ottica targata: sono infattiledipronte a navigare sul web beneficiando di una velocità di connessione fino a 10 Gigabit per secondo. L’obiettivo diè raggiungere 17mila tra case, negozi e uffici inclusi nel piano di cablaggio in modalità FTTH (To The Home, fibra fino a casa) grazie a circa 10mila chilometri di fibra ottica. A pochi mesi dall’avvio dei cantieri, partiti nel febbraio scorso, risultano già coperti dal servizio ultrabroadband buona parte del centro storico, il Quartiere Europa e la zona di Santa Teresa. Lo comunica una nota. Grazie a un investimento diretto di 8 milioni di euro, ...

