Omicron, Bassetti: «La pandemia è finita. Quarantena light? A casa solo con sintomi, poi in giro con la mascherina» (Di venerdì 5 agosto 2022) «La situazione attuale, nonostante la fiammata estiva di contagi, non è paragonabile a quella della pandemia così come la abbiamo vissuta nel 2020 e nel... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 5 agosto 2022) «La situazione attuale, nonostante la fiammata estiva di contagi, non è paragonabile a quella dellacosì come la abbiamo vissuta nel 2020 e nel...

mummy53690440 : Omicron, Bassetti: «La pandemia è finita. Quarantena light? A casa solo con sintomi, poi in giro con la mascherina»… - BabboleoNews : Sottovariante #Centaurus, #Bassetti: 'Fa più paura il nome che quello che può causare. E' sicuramente più contagios… - RitornoLuca : #marcomori è tornato su Twitter #iovoto #italexit No a:#governo #draghi #dittaturasanitataria #terzadose… - Ale74terni : RT @wiseman31663184: Lo schema qui sotto è roba da mal di testa... Ve lo do io lo schema per il ritorno a scuola: ZERO #mascherine, amic… - Sakurauchi_Hime : RT @wiseman31663184: Lo schema qui sotto è roba da mal di testa... Ve lo do io lo schema per il ritorno a scuola: ZERO #mascherine, amic… -