Omicron 5 ha un nuovo sintomo particolare che colpisce di notte: lo spiega l'esperto (Di venerdì 5 agosto 2022) Ogni variante Covid ha le sue caratteristiche. Di conseguenza, anche Omicron 5 presenta un sintomo particolare. Fino a Delta la perdita di gusto e olfatto era il campanello d'allarme più riferito dai contagiati. Invece con Omicron hanno dominato i segni di forte raffreddore, mal di gola e congestione nasale. Ma in questa "famiglia" di Sars-CoV-2, che oggi domina le scene a livello mondiale, c'è sorella e sorella. E ognuna dà segno di sé in modo diverso. Con l'ascesa di Omicron 5 (BA.5) si aggiunge al carnet dei sintomi dell'infezione una "new entry". Segni particolari: colpisce di notte. Semmai dovesse capitare di svegliarsi in un anomalo bagno di sudore, il consiglio è di sospettare il contagio. A suggerire questo nuovo elemento è l'immunologo Luke ...

