Oltre 500 morti in Pakistan per le inondazioni (Di venerdì 5 agosto 2022) (Adnkronos) – Le inondazioni improvvise causate da piogge monsoniche anormalmente intense, hanno ucciso almeno 549 persone in Pakistan durante l’ultimo mese. Oltre alle vittime, le inondazioni hanno danneggiato più di 46.000 abitazioni. Luglio è stato il più piovoso degli ultimi trent’anni, con il 133% di pioggia in più rispetto alla media. Mentre la provincia del Balochistan, che confina con Iran e Afghanistan, ha ricevuto addirittura il 305% di pioggia in più. Un segno del cambiamento climatico che rende episodi eccezionali di questo genere sempre più frequenti e di maggiore intensità. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 5 agosto 2022) (Adnkronos) – Leimprovvise causate da piogge monsoniche anormalmente intense, hanno ucciso almeno 549 persone indurante l’ultimo mese.alle vittime, lehanno danneggiato più di 46.000 abitazioni. Luglio è stato il più piovoso degli ultimi trent’anni, con il 133% di pioggia in più rispetto alla media. Mentre la provincia del Balochistan, che confina con Iran e Afghanistan, ha ricevuto addirittura il 305% di pioggia in più. Un segno del cambiamento climatico che rende episodi eccezionali di questo genere sempre più frequenti e di maggiore intensità. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

zazoomblog : Oltre 500 morti in Pakistan per le inondazioni - #Oltre #morti #Pakistan #inondazioni - Bidiberio : @mamflo86 @followbenetazzo Se fosse un numero reale sarebbe le dimostrazione che oltre a non bloccare la trasmissio… - LocalPage3 : Oltre 500 morti in Pakistan per le inondazioni - LocalPage3 : Oltre 500 morti in Pakistan per le inondazioni - LocalPage3 : Oltre 500 morti in Pakistan per le inondazioni -