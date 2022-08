"Odio chi...": la frase terremoto di Conte, attacco all'Inter senza precedenti (Di venerdì 5 agosto 2022) Quell'addio all'Inter la scorsa estate che ha del polemico. Arrivata all'improvviso, data l'incapacità della società nerazzurra, afflitta dai debiti e con la necessità di svendere, che lo ha fatto decidere di cambiare aria. Nella prima conferenza stampa della stagione che verrà da allenatore del Tottenham, Antonio Conte si è tolto qualche sassolino dalla scarpa contro la sua ex Inter. E alla vigilia della sfida contro il Southampton, l'allenatore salentino ha spiegato cosa lo spinge ad accettare o meno un progetto: “Prima di tutto devo stare bene nel club — ha detto — Mi piace sempre l'onestà. Se mi dici una cosa, poi devi rispettarla. Non mi piacciono le persone che dicono una cosa e poi durante la stagione o dopo un anno o due cambiano idea. Se mi dici una buona bugia, non hai molta fortuna con me. Odio mentire e chi ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 5 agosto 2022) Quell'addio all'la scorsa estate che ha del polemico. Arrivata all'improvviso, data l'incapacità della società nerazzurra, afflitta dai debiti e con la necessità di svendere, che lo ha fatto decidere di cambiare aria. Nella prima conferenza stampa della stagione che verrà da allenatore del Tottenham, Antoniosi è tolto qualche sassolino dalla scarpa contro la sua ex. E alla vigilia della sfida contro il Southampton, l'allenatore salentino ha spiegato cosa lo spinge ad accettare o meno un progetto: “Prima di tutto devo stare bene nel club — ha detto — Mi piace sempre l'onestà. Se mi dici una cosa, poi devi rispettarla. Non mi piacciono le persone che dicono una cosa e poi durante la stagione o dopo un anno o due cambiano idea. Se mi dici una buona bugia, non hai molta fortuna con me.mentire e chi ...

