Nuovi aiuti per 17 miliardi. Dalle pensioni alle buste paga: ecco cosa cambia (Di venerdì 5 agosto 2022) L’estensione del bonus 200 euro, lo sconto benzina fino al 20 settembre. Per gli enti locali: 430 mila dipendenti verso un nuovo contratto Leggi su corriere (Di venerdì 5 agosto 2022) L’estensione del bonus 200 euro, lo sconto benzina fino al 20 settembre. Per gli enti locali: 430 mila dipendenti verso un nuovo contratto

mariogug : #Governo, verso le elezioni. Varato il Dl Aiuti Bis, nuovi interventi per 17 miliardi. Tra qualche settimana, in og… - TIZIANAPOESIA : Nuovi aiuti per 17 miliardi, taglio cuneo rafforzato - Politica - ANSA - mfiorent : Decreto Aiuti bis, sì del cdm: taglio del cuneo fiscale aumentato fino a dicembre. Nuovi sconti sulle bollette, bon… - immergasitalia : RT @LavoriPubblici: La bozza di Decreto Legge non prevede nuovi interventi di modifica al superbonus e al meccanismo della cessione dei cre… - StabiaChannel : #Mondo #Nuovi aiuti per 17 miliardi, taglio cuneo rafforzato LEGGI LA NEWS: -