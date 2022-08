Nuove regole per i club inglesi: servirà ok dai tifosi per cambiare logo o colori (Di venerdì 5 agosto 2022) Il calcio inglese introduce Nuove regole per proteggere quello che viene definito “il patrimonio delle squadre di calcio in Inghilterra”. La Football Association, la federcalcio inglese, ha infatti reso noto alcune novità in termini di peso e voto dei tifosi sulle scelte dei club. “La FA ha introdotto Nuove regole per aiutare a proteggere il Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 5 agosto 2022) Il calcio inglese introduceper proteggere quello che viene definito “il patrimonio delle squadre di calcio in Inghilterra”. La Football Association, la federcalcio inglese, ha infatti reso noto alcune novità in termini di peso e voto deisulle scelte dei. “La FA ha introdottoper aiutare a proteggere il Calcio e Finanza.

disagioscout : RT @CalcioFinanza: Nuove regole per i club inglesi: servirà l'ok dai tifosi per cambiare il logo della società o i colori della maglia http… - sportli26181512 : #Governance #Notizie Nuove regole per i club inglesi: servirà ok dai tifosi per cambiare logo o colori: Il calcio i… - gcostanzo85 : RT @CalcioFinanza: Nuove regole per i club inglesi: servirà l'ok dai tifosi per cambiare il logo della società o i colori della maglia http… - CalcioFinanza : Nuove regole per i club inglesi: servirà l'ok dai tifosi per cambiare il logo della società o i colori della maglia… - ultimenews24 : (Adnkronos) - Dal 13 agosto 2022 cambiano le regole per il congedo parentale, quel periodo di astensione facoltativ… -