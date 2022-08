Nuoto, Paltrinieri: “Gli Europei di Roma sono l’appuntamento che aspettavo” (Di venerdì 5 agosto 2022) Gregorio Paltrinieri ha rilasciato un’intervista a ‘La Stampa‘ in vista degli Europei 2022 di Nuoto in programma a Roma presso il Foro Italico: “Era l’appuntamento che aspettavo davvero, con le gare in casa, ancora più del Mondiale. Fare un record qui sarebbe fantastico, ma non deve diventare un’ossessione. Il mio obiettivo resta completare tutte le gare al meglio“. Il talento azzurro è poi tornato sui risultati ottenuti ai recenti Mondiali: “Erano alla mia portata, ce li avevo nelle gambe e nelle braccia. Dovevo semplicemente tirarli fuori. sono rimasto calmo dopo i 1500 metri, che tutti hanno definito strepitosi, così come rimango calmo quando le cose non vanno come sperato“. Dopo aver tagliato corto su un paragone con Federica Pellegrini (“Non m’interessa, ... Leggi su sportface (Di venerdì 5 agosto 2022) Gregorioha rilasciato un’intervista a ‘La Stampa‘ in vista degli2022 diin programma apresso il Foro Italico: “Erachedavvero, con le gare in casa, ancora più del Mondiale. Fare un record qui sarebbe fantastico, ma non deve diventare un’ossessione. Il mio obiettivo resta completare tutte le gare al meglio“. Il talento azzurro è poi tornato sui risultati ottenuti ai recenti Mondiali: “Erano alla mia portata, ce li avevo nelle gambe e nelle braccia. Dovevo semplicemente tirarli fuori.rimasto calmo dopo i 1500 metri, che tutti hanno definito strepitosi, così come rimango calmo quando le cose non vanno come sperato“. Dopo aver tagliato corto su un paragone con Federica Pellegrini (“Non m’interessa, ...

sportface2016 : #Nuoto, #Paltrinieri: “Gli #Europei di Roma sono l’appuntamento che aspettavo” - LaStampa : Paltrinieri: “Nuoto per piacere, se no mi scoccio. Daremo un segnale all’Italia spaccata” - francesco801004 : Paltrinieri: “Nuoto per piacere, se no mi scoccio. Daremo un segnale all’Italia spaccata” - infoitsport : Nuoto, Paltrinieri e gli Europei: 'Il tifo mi farà volare, Ostia è casa mia' - infoitsport : Nuoto, Gregorio Paltrinieri: 'Gli Europei saranno fantastici. Non voglio rinunciare a nulla verso Parigi' -