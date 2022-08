Nuoto | Federica Pellegrini sarà la madrina degli Europei di Roma

(Di venerdì 5 agosto 2022)ladiin quel di. La sportiva italiana dei record acquatici rappresenterà dunque la competizione come icona di questo sport; il tutto al fianco di altri campioni del calibro di Massimiliano Rosolino, Tania Cagnotto e Filippo Magnini. La cerimonia inaugurale dell’evento andrà in scena giovedì 11 agosto alle ore 17.00, nel contesto dello Stadio delavrà un ruolo anche nella circostanza dell’inaugurazione, interagendo con gli appassionati presenti in loro presso il Foro; la Divina avrà un ruolo non solo di pura rappresentanza, ma anche tale da conferire credibilità e prestigioso alla già di per sé rilevante competizione continentale. ...

... i quali si sfideranno nei quattro sport olimpici -in acque libere, tuffi e... Grandi aspettative per la Nazionale italiana, al primo evento dopo l'addio diPellegrini, ma ......Paltrinieri ha rilasciato un'intervista a ' La Stampa ' in vista degli Europei 2022 diin ... Dopo aver tagliato corto su un paragone conPellegrini (' Non m'interessa, entrambi abbiamo ... Nuoto, Federica Pellegrini sarà la madrina degli Europei 2022 di Roma Sarà Federica Pellegrini la madrina della 36/a edizione dei Campionati europei ddi nuoto, in programma a Roma dall'11 al 21 agosto. (ANSA) ...Sarà Federica Pellegrini la madrina della trentaseiesima edizione dei campionati europei delle discipline acquatiche, in programma a Roma dall'11 al 21 agosto. La campionessa di tutte le vasche, ancor ...