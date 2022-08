CatelliRossella : Nucleare: incontro Iran-Russia a Vienna - Medio Oriente - ANSA - fisco24_info : Nucleare: incontro Iran-Russia a Vienna: In corso colloqui per rilancio dell'accordo Jcpoa del 2015 - telodogratis : Nucleare: incontro Iran-Russia a Vienna - CaressaGiovanni : La #Prima @ilmanifesto 48 ore per decidere. Faccia a faccia Fratoianni e Bonelli con Letta segna un passo avanti tr… -

Agenzia ANSA

Il capo negoziatore per ildell'Iran Ali Bagheri Kani ha avuto una Vienna con Mikhail Ulyanov, rappresentante permanente della Russia presso le organizzazioni internazionali nella capitale austriaca. Lo rende ...... includendo nella transizione ecologica un programma di ritorno alspacciato per ' green'. ... e lo stesso accade per il collasso climatico cui stiamo andando. Similmente, il voto, la ... Nucleare: incontro Iran-Russia a Vienna - Ultima Ora Il capo negoziatore per il nucleare dell'Iran Ali Bagheri Kani ha avuto un incontro a Vienna con Mikhail Ulyanov, rappresentante permanente della Russia presso le organizzazioni internazionali nella c ...163esimo giorno di guerra in Ucraina, le notizie di oggi in tempo reale. Oggi vertice Putin-Erdogan. Colpita fermata bus in Donetsk, almeno otto morti. Tra i feriti ci sarebbero anche bambini. Allarme ...