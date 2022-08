Non solo Carbone: in Forza Italia torna anche una ex manfrediana (Di venerdì 5 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNAPOLI – Non solo il ritorno del senatore Vincenzo Carbone. Oggi, colui il quale ha avuto da Berlusconi le chiavi di Forza Italia in Campania in vista delle elezioni politiche del prossimo mese, l’europarlamentare Fulvio Martusciello, ha messo a segno un altro colpo. Come quello di Carbone, anche questo può essere etichettato come un ritorno. Perchè è quello di Martina D’Alessio, un anno fa schierata tra le fila dei forzisti dello scisma a sostegno, con Azzurri per Napoli di Stani Lanzotti, del centrosinistra di Gaetano Manfredi. In quell’occasione, la giovane Martina D’Alessio, pur non riuscendo ad essere eletta consigliera comunale, conseguì un risultato di tutto rispetto conquistando 1418 voti di preferenza. “In Italia, c’è un ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 5 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNAPOLI – Nonil ritorno del senatore Vincenzo. Oggi, colui il quale ha avuto da Berlusconi le chiavi diin Campania in vista delle elezioni politiche del prossimo mese, l’europarlamentare Fulvio Martusciello, ha messo a segno un altro colpo. Come quello diquesto può essere etichettato come un ritorno. Perchè è quello di Martina D’Alessio, un anno fa schierata tra le fila dei forzisti dello scisma a sostegno, con Azzurri per Napoli di Stani Lanzotti, del centrosinistra di Gaetano Manfredi. In quell’occasione, la giovane Martina D’Alessio, pur non riuscendo ad essere eletta consigliera comunale, conseguì un risultato di tutto rispetto conquistando 1418 voti di preferenza. “In, c’è un ...

marattin : Lo stop della destra sovranista alla delega fiscale si spiega facilmente: se stai per fare una campagna elettorale… - ClaMarchisio8 : Per festeggiare gli ultimi, per preparare i prossimi. Non è solo storia, è la nostra storia ???? #VillarPerosa… - riotta : Verdi e Sinistre sbagliano a opporsi e votare contro Svezia e Finlandia nella @NATO I due paesi vogliono solo difen… - Roma_Da_Saronno : @marcopes10 @ilrossoeilnero2 @Romanvs25 @DiMarzio @OM_Officiel @OfficialASRoma @SkySport Non è obbligata in alcun m… - CarloOlb : @Mov5Stelle purtroppo i responsabili non sono loro ma chi li vota loro hanno solo una delega a tempo giusto il temp… -