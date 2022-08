“Non la bevete”. Acqua di nota marca ritirata dai supermercati. Lotto e confezioni (Di venerdì 5 agosto 2022) Acqua ritirata dal mercato, individuata la possibile presenza di Staphylococcus aureus, un batterio che può causare un’ampia gamma di sintomi. Gli stafilococchi sono batteri presenti sulla pelle e nella cavità orale delle persone, spesso in maniera innocue o utile all’organismo. Tuttavia lo stafilococco aureo può causare sintomi anche gravi, in genere ai danni della pelle. L’annuncio arriva dal Ministero della Sanità che ha ordinato il ritiro dei lotti in questione. “La decisione –ha fatto sapere l’azienda – è stata presa a seguito dei campionamenti svolti dall’Arta Abruzzo per conto del Sian Asl di Pescara presso il sito produttivo di Popoli che hanno riscontrato la presenza dell’indicatore di contaminazione Stafilococco aureo in alcuni prodotti finiti”. I lotti di produzione contaminati sono 10LB2202A (produzione del 21 luglio) e 08LB2208A ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 5 agosto 2022)dal mercato, individuata la possibile presenza di Staphylococcus aureus, un batterio che può causare un’ampia gamma di sintomi. Gli stafilococchi sono batteri presenti sulla pelle e nella cavità orale delle persone, spesso in maniera innocue o utile all’organismo. Tuttavia lo stafilococco aureo può causare sintomi anche gravi, in genere ai danni della pelle. L’annuncio arriva dal Ministero della Sanità che ha ordinato il ritiro dei lotti in questione. “La decisione –ha fatto sapere l’azienda – è stata presa a seguito dei campionamenti svolti dall’Arta Abruzzo per conto del Sian Asl di Pescara presso il sito produttivo di Popoli che hanno riscontrato la presenza dell’indicatore di contaminazione Stafilococco aureo in alcuni prodotti finiti”. I lotti di produzione contaminati sono 10LB2202A (produzione del 21 luglio) e 08LB2208A ...

