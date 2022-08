Noemi Bocchi lascia la città e fa fuori Ilary Blasi | ecco cos’ha in mente la nuova fiamma di Totti

Leggi su howtodofor

(Di venerdì 5 agosto 2022) L’affairenon smette di inre l’estate italiana con nuovi sconcertanti retroscena. Sembra proprio, infatti, che le voci di una relazione seria fra il Pupone etrovino conferma di giorno in giorno.cosa è accaduto in queste ore I rumors e i pettegolezzi che stanno piovendo sul web riguardo quello che starebbe accadendo all’ex coppia più amata d’Italia non smettono di essere l'argomento principale di tutti i giornali di gossip. Immediatadopo l’annuncio di separazione fra Francesco e, infatti, in decine hanno parlato di una relazione d’amore fra il capitano giallorosso e la bella. Tutti i sostenitori dei coniugi, però, non hanno creduto che i due si fossero ...