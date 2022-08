No, tre multinazionali americane non hanno acquistato 17 milioni di ettari di terreno agricolo ucraino (Di venerdì 5 agosto 2022) Il 31 luglio 2022 è stato pubblicato su Twitter un testo che recita: «L’Australian National Review: 3 grandi consorzi globali USA Cargill, Dupont e Monsanto, hanno acquistato 17 mln di ha di terreno agricolo ucraino. Area dell’Ucraina – 60mln ha. I loro principali azionisti sono gli “BlackRock”, “Blackstone” e “Vanguard”. Creano la civiltà futura». Si tratta di una notizia falsa. Andiamo con ordine. Il tweet si riferisce a un articolo pubblicato il 27 maggio 2022 su Australian National Review e intitolato “Three Large American Multinationals Bought 17 Million Hectares of Ukrainian Agricultural Land” (in italiano: “Tre grandi multinazionali americane hanno acquistato 17 milioni di ettari di ... Leggi su facta.news (Di venerdì 5 agosto 2022) Il 31 luglio 2022 è stato pubblicato su Twitter un testo che recita: «L’Australian National Review: 3 grandi consorzi globali USA Cargill, Dupont e Monsanto,17 mln di ha di. Area dell’Ucraina – 60mln ha. I loro principali azionisti sono gli “BlackRock”, “Blackstone” e “Vanguard”. Creano la civiltà futura». Si tratta di una notizia falsa. Andiamo con ordine. Il tweet si riferisce a un articolo pubblicato il 27 maggio 2022 su Australian National Review e intitolato “Three Large American Multinationals Bought 17 Million Hectares of Ukrainian Agricultural Land” (in italiano: “Tre grandi17didi ...

