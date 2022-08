No! Mario Draghi non ha confermato l’esistenza delle scie chimiche (e l’articolo di Repubblica non esiste) (Di venerdì 5 agosto 2022) Nel corso degli ultimi mesi è tornata a galla la teoria del complotto delle scie chimiche (come possiamo vedere qui, qui e qui). I credenti di tale bufala antiscientifica stanno condividendo lo screenshot di un articolo di Repubblica dal titolo «Mario Draghi: “scie chimiche unica soluzione contro la siccità”», ma questo articolo non esiste così come non esiste la presunta autrice del pezzo. Per chi ha fretta Non si trova alcun riscontro riguardo alla presunta notizia su Repubblica. Non risulta alcuna collaboratrice di Repubblica che abbia firmato il fantomatico articolo. L’immagine utilizzata risale a una conferenza stampa di fine giugno 2022. In nessuna ... Leggi su open.online (Di venerdì 5 agosto 2022) Nel corso degli ultimi mesi è tornata a galla la teoria del complotto(come possiamo vedere qui, qui e qui). I credenti di tale bufala antintifica stanno condividendo lo screenshot di un articolo didal titolo «: “unica soluzione contro la siccità”», ma questo articolo noncosì come nonla presunta autrice del pezzo. Per chi ha fretta Non si trova alcun riscontro riguardo alla presunta notizia su. Non risulta alcuna collaboratrice diche abbia firmato il fantomatico articolo. L’immagine utilizzata risale a una conferenza stampa di fine giugno 2022. In nessuna ...

klunk_1973 : @putipo @Lukadiarde @MaroneLoredana @ItaliaViva Eh no, calma...Matteo é bravissimo e non lo scopro certo io, ma se… - mr_pac : @MaryNewsWeb Mario (nome di fantasia) noto giornalista e vice direttore di una delle più importanti testate giornal… - giovwastaken : @Nkunkismo7 meglio mario rui e insigne infatti, no? - chae4gay : no dai scherzo mi basta solo dire al mario di fare la ricarica al tablet e sto apposto però è difficile come cosa. - annalisapanello : @carlo1493 @PaoloBorg @mario_bontempo @LaStampa @EnricoLetta No, sono della medesima cifra -