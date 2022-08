Nicola Perone nuovo coordinatore di Centro Democratico a Montesarchio

(Di venerdì 5 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoÈilcittadino di. “Antonio Puzio, segretario provinciale dia Benevento – si legge in una nota del partito – dà il benvenuto almembro, affidandogli il coordinamento cittadino del. Per lavoro e per passione si dedica all’azienda di famiglia, innamorato da sempre del paese in cui vive e della sua città”. “Sono orgoglioso di essere stato scelto comedeldella mia provincia – dichiara ...

nicola_orritos : RT @doctorgis84: Devo dire che ogniqualvolta abbiamo un paziente #covid #novax, scopriamo sempre qualcosa di interessante. In questo caso,… -

Internapoli

A proposito di formazione, in un breve contributo video Giorgiaha raccontato della sua esperienza di Metafashion, testimonianza utile a introdurre l'intervento diScamardi di Sease. E' ...Moda e Avatar A proposito di formazione, in un breve contributo video Giorgiaha raccontato della sua esperienza di Metafashion, testimonianza utile a introdurre l'intervento di... Processo bis al clan Contini, scarcerato il ras Nicola Rullo Giovanni Perrone aveva 20 anni ed aveva ripreso a correre dopo uno stop: l'incidente fatale a bordo della sua moto. Per lui non c'è stato nulla da fare ...L’atletica italiana si unisce al cordoglio per la scomparsa del giovane Gianni Perrone, mezzofondista pugliese dell’Amatori Atletica Acquaviva, venuto a mancare nella mattina di domenica per un tragic ...