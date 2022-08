Nello Musumeci si dimette e si blinda per il bis (Di venerdì 5 agosto 2022) Alla fine l’annuncio delle dimissioni tanto atteso è arrivato con un post su Facebook. Il Governatore Nello Musumeci ha ‘formalizzato’ così la chiusura anticipata della legislatura che consentirà di accorpare le elezioni regionali con le Politiche fissando per il 25 settembre l’election day in Sicilia. Il governatore siciliano Nello Musumeci ha annunciato ieri la chiusura anticipata della legislatura Una decisione “sofferta e meditata, motivata da almeno quattro ragioni dettate dal buon senso”, ha sottolineato Musumeci elencando i motivi di opportunità che lo hanno indotto a unificare le date elettorali. Del resto il diretto interessato aveva tenuto sulla corda tutti, e in particolare ai suoi avversari politici. “Sto riflettendo” aveva ribadito ancora ieri mattina davanti ai suoi assessori, nel corso ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 5 agosto 2022) Alla fine l’annuncio delle dimissioni tanto atteso è arrivato con un post su Facebook. Il Governatoreha ‘formalizzato’ così la chiusura anticipata della legislatura che consentirà di accorpare le elezioni regionali con le Politiche fissando per il 25 settembre l’election day in Sicilia. Il governatore sicilianoha annunciato ieri la chiusura anticipata della legislatura Una decisione “sofferta e meditata, motivata da almeno quattro ragioni dettate dal buon senso”, ha sottolineatoelencando i motivi di opportunità che lo hanno indotto a unificare le date elettorali. Del resto il diretto interessato aveva tenuto sulla corda tutti, e in particolare ai suoi avversari politici. “Sto riflettendo” aveva ribadito ancora ieri mattina davanti ai suoi assessori, nel corso ...

