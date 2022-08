Nella “sfera”, la nuova Peugeot 408 fa girare la testa (Di venerdì 5 agosto 2022) PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – La nuova Peugeot 408, svelata al mondo nel mese di giugno, viene adesso esposta al Louvre-Lens. Questa esposizione inaspettata presenta la nuova vettura del Leone sotto diverse angolazioni e lo fa dal 4.08 – il 4 agosto – giorno che coincide con il suo nome. Ruota e svela nuova Peugeot 408 sotto diverse angolazioni. “La sfera” trasparente che accoglie la nuova auto del Leone è inaspettata, proprio come il design di questo modello svelato lo scorso mese di giugno.Con il suo fascino unico da Fastback dinamica e innovativa, nuova 408 doveva essere una fonte di ispirazione per tutto il team. Un gruppo talentuoso di artisti, ingegneri e tecnici dello studio creativo parigino Superbien ha realizzato il progetto immaginato ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 5 agosto 2022) PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – La408, svelata al mondo nel mese di giugno, viene adesso esposta al Louvre-Lens. Questa esposizione inaspettata presenta lavettura del Leone sotto diverse angolazioni e lo fa dal 4.08 – il 4 agosto – giorno che coincide con il suo nome. Ruota e svela408 sotto diverse angolazioni. “La” trasparente che accoglie laauto del Leone è inaspettata, proprio come il design di questo modello svelato lo scorso mese di giugno.Con il suo fascino unico da Fastback dinamica e innovativa,408 doveva essere una fonte di ispirazione per tutto il team. Un gruppo talentuoso di artisti, ingegneri e tecnici dello studio creativo parigino Superbien ha realizzato il progetto immaginato ...

