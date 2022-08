Nel centrodestra i ‘movimenti’ di Toti-Lupi e Cesa-Brugnaro riaprono lo scontro sui seggi da assegnare (Di venerdì 5 agosto 2022) In questi giorni, nell’ambito della coalizione del centrodestra il nodo principale verte sull’attribuzione dei seggi in quota centrista, una ‘questione’ che dovrebbe risolversi – dicono – entro martedì. Tuttavia, a ‘complicare’ ulteriormente la faccenda, il ‘nuovo tavolo degli alleati’, oggi infatti sono stati ufficializzati i due accorpamenti che vedono l’Nci di Maurizio Lupi fare un patto elettorale con Giovanni Toti, leader di Italia al Centro, d’accordo sul presentare un simbolo unitario. Stesso identico accordo anche fra Lorenzo Cesa per l’Udc, e Luigi Brugnaro di ‘Coraggio Italia’. centrodestra, la ripartizione delle quote: con la ‘novità’ di Toti e la scelta dell’Udc, è tutto da rivedere Inizialmente o meglio, fino alla settimana scorsa, alla ... Leggi su italiasera (Di venerdì 5 agosto 2022) In questi giorni, nell’ambito della coalizione delil nodo principale verte sull’attribuzione deiin quota centrista, una ‘questione’ che dovrebbe risolversi – dicono – entro martedì. Tuttavia, a ‘complicare’ ulteriormente la faccenda, il ‘nuovo tavolo degli alleati’, oggi infatti sono stati ufficializzati i due accorpamenti che vedono l’Nci di Mauriziofare un patto elettorale con Giovanni, leader di Italia al Centro, d’accordo sul presentare un simbolo unitario. Stesso identico accordo anche fra Lorenzoper l’Udc, e Luigidi ‘Coraggio Italia’., la ripartizione delle quote: con la ‘novità’ die la scelta dell’Udc, è tutto da rivedere Inizialmente o meglio, fino alla settimana scorsa, alla ...

