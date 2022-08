Nei primi 6 mesi entrate tributarie in crescita a 242,8 miliardi (Di venerdì 5 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – Nei primi sei mesi dell'anno, secondo i dati del Mef, le entrate tributarie erariali accertate in base al criterio della competenza giuridica ammontano a 242.877 milioni, con un incremento di 28.951 milioni rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (+13,5%). A giugno le entrate tributarie sono state pari a 54.203 milioni (+10.389 milioni, +23,7%). In particolare, le imposte dirette hanno avuto un aumento del gettito di 8.507 milioni (+31,3%) e le imposte indirette hanno registrato un andamento positivo pari a 1.882 milioni (+11,3%). Nei primi sei mesi del 2022 le imposte dirette ammontano a 131.590 milioni, con un aumento di 13.674 milioni (+11,6%).Il gettito Irpef si è attestato a 99.598 milioni con un aumento di 4.009 ... Leggi su iltempo (Di venerdì 5 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – Neiseidell'anno, secondo i dati del Mef, leerariali accertate in base al criterio della competenza giuridica ammontano a 242.877 milioni, con un incremento di 28.951 milioni rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (+13,5%). A giugno lesono state pari a 54.203 milioni (+10.389 milioni, +23,7%). In particolare, le imposte dirette hanno avuto un aumento del gettito di 8.507 milioni (+31,3%) e le imposte indirette hanno registrato un andamento positivo pari a 1.882 milioni (+11,3%). Neiseidel 2022 le imposte dirette ammontano a 131.590 milioni, con un aumento di 13.674 milioni (+11,6%).Il gettito Irpef si è attestato a 99.598 milioni con un aumento di 4.009 ...

