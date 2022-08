Negli Stati Uniti c’è carenza di insegnanti: alcune scuole preparano settimane da 4 giorni (Di venerdì 5 agosto 2022) Tra le cause le paghe basse e l'esaurimento da pandemia Non ci sono abbastanza insegnanti in diverse aree degli Stati Uniti e le scuole pubbliche cercano soluzioni improbabili per riempire le ore vuote. I motivi sono tanti: le paghe basse, la percezione di uno scarso prestigio sociale e il burnout da pandemia. Il problema coinvolge tutto il Paese, a ogni … Leggi su it.mashable (Di venerdì 5 agosto 2022) Tra le cause le paghe basse e l'esaurimento da pandemia Non ci sono abbastanzain diverse aree deglie lepubbliche cercano soluzioni improbabili per riempire le ore vuote. I motivi sono tanti: le paghe basse, la percezione di uno scarso prestigio sociale e il burnout da pandemia. Il problema coinvolge tutto il Paese, a ogni …

