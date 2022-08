sscnapoli : ?? Allenamento di rifinitura. Questa sera secondo test match in programma a Castel di Sangro. ??… - AlbaEmilian : RT @sscnapoli: ?? Mattinata di test a Castel di Sangro #Abruzzo22 ? - MarekNapoli : RT @sscnapoli: ?? Mattinata di test a Castel di Sangro #Abruzzo22 ? - salvione : Napoli, test cardio polmonari nella penultima mattinata di ritiro a Castel di Sangro - miguel_silva77 : RT @sscnapoli: ?? Mattinata di test a Castel di Sangro #Abruzzo22 ? -

Mattinata senza allenamento per ilnel penultimo giorno del ritiro di Castel di Sangro , che si concluderà sabato sera dopo l'amichevole contro ...I dati nel dettaglio Positivi del giorno: 3.323 di cui: Positivi all'antigenico: 3.147 Positivi al molecolare: 176: 18.253 di cui: Antigenici: 15.261 Molecolari: 2.992 Deceduti: 3 nelle ultime ...La partita Napoli - Espanyol di Sabato 6 agosto 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming l'amichevole precampionato ...Entra nel vivo a Rivisondoli la seconda parte della preparazione. Il Giugliano, neo promosso in serie C, resterà ancora per qualche altro giorno in terra abruzzese. Ieri ...