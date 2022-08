Napoli, Spalletti: “Per Dybala la società aveva fatto un tentativo, le partite si giocano in campo” (Di venerdì 5 agosto 2022) Luciano Spalletti ha concesso un’intervista al Corriere della Sera in cui ha analizzato il momento storico che sta vivendo il Napoli: “Si è chiuso un ciclo significativo con giocatori che hanno scritto la storia di questo club. Tuttavia proveremo ad aprire insieme un’altra pagina insieme e produrre risultati. Il nuovo Napoli si basa su giovani forti, ridimensionamento degli ingaggi e sostenibilità. Mi dispiace per lo scetticismo che percepisco nei confronti dell’ambiente. Noi stiamo facendo il possibile per farci trovare pronti“. Il tecnico dei partenopei ha poi parlato di Dybala: “La società ha fatto un tentativo, ma quando ci sono gli steccati non resta che fermarsi. Questo però non deve farci sentire da meno. Siamo consapevoli che sarà una stagione anomala per ... Leggi su sportface (Di venerdì 5 agosto 2022) Lucianoha concesso un’intervista al Corriere della Sera in cui ha analizzato il momento storico che sta vivendo il: “Si è chiuso un ciclo significativo con giocatori che hanno scritto la storia di questo club. Tuttavia proveremo ad aprire insieme un’altra pagina insieme e produrre risultati. Il nuovosi basa su giovani forti, ridimensionamento degli ingaggi e sostenibilità. Mi dispiace per lo scetticismo che percepisco nei confronti dell’ambiente. Noi stiamo facendo il possibile per farci trovare pronti“. Il tecnico dei partenopei ha poi parlato di: “Lahaun, ma quando ci sono gli steccati non resta che fermarsi. Questo però non deve farci sentire da meno. Siamo consapevoli che sarà una stagione anomala per ...

