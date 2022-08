Napoli, Spalletti: “Mertens ha rifiutato il rinnovo del contratto” (Di venerdì 5 agosto 2022) Napoli Mertens- Quattordicesimo giorno di ritiro per il Napoli a Castel di Sangro, oggi lavoro cardio-polmonare per gli uomini di Spalletti. Domenica gli Azzurri, sfideranno gli Spagnoli dell’Espanyol alle ore 20:30, allo stadio Teofilo-Patini. L’allenatore dei Partenopei, Luciano Spalletti, ha rilasciato una lunghissima intervista al Corriere della Sera. Ha parlato di vari argomenti legati soprattutto a Dries Mertens e alla tecnica di Kvaratskhelia. Ecco di seguito, le parole del mister di Certaldo: Sul nuovo ciclo: “Siamo riusciti a fare grandi cose, con quasi mezza squadra con il contratto a scadenza. Ragazzi che ringrazio per la professionalità dimostrata fino all’ultimo minuto. Bravi veramente. Si è chiuso un ciclo importante, con giocatori che hanno fatto la ... Leggi su seriea24 (Di venerdì 5 agosto 2022)- Quattordicesimo giorno di ritiro per ila Castel di Sangro, oggi lavoro cardio-polmonare per gli uomini di. Domenica gli Azzurri, sfideranno gli Spagnoli dell’Espanyol alle ore 20:30, allo stadio Teofilo-Patini. L’allenatore dei Partenopei, Luciano, ha rilasciato una lunghissima intervista al Corriere della Sera. Ha parlato di vari argomenti legati soprattutto a Driese alla tecnica di Kvaratskhelia. Ecco di seguito, le parole del mister di Certaldo: Sul nuovo ciclo: “Siamo riusciti a fare grandi cose, con quasi mezza squadra con ila scadenza. Ragazzi che ringrazio per la professionalità dimostrata fino all’ultimo minuto. Bravi veramente. Si è chiuso un ciclo importante, con giocatori che hanno fatto la ...

