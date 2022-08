Napoli, sfuma un obiettivo per la porta: andrà in Premier League! (Di venerdì 5 agosto 2022) Giuntoli sta lavorando duramente in questo periodo di calciomercato per andare a caccia di un nuovo portiere e di un giocatore che vada a sostituire Mertens in attacco. Se per il primo si sta lavorando quasi esclusivamente su un unico nome, Giacomo Raspadori, per la porta la situazione è completamente diversa. La lista di nomi da affiancare o addirittura sostituire Meret è lunga. Sostituire perchè si parla anche di una possibile cessione in prestito del portiere ex Spal allo Spezia, per cercare di ritrovarsi dopo stagioni non all’altezza, come anche questo precampionato, davvero sottotono. Barcelona NetoPer Giuntoli i due obiettivi principali sono Kepa e Navas, con Trapp e Neto che erano sullo sfondo. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, uno di questi quattro nomi avrebbe già trovato una nuova sistemazione e oggi dovrebbe fare le ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 5 agosto 2022) Giuntoli sta lavorando duramente in questo periodo di calciomercato per andare a caccia di un nuovo portiere e di un giocatore che vada a sostituire Mertens in attacco. Se per il primo si sta lavorando quasi esclusivamente su un unico nome, Giacomo Raspadori, per lala situazione è completamente diversa. La lista di nomi da affiancare o addirittura sostituire Meret è lunga. Sostituire perchè si parla anche di una possibile cessione in prestito del portiere ex Spal allo Spezia, per cercare di ritrovarsi dopo stagioni non all’altezza, come anche questo precampionato, davvero sottotono. Barcelona NetoPer Giuntoli i due obiettivi principali sono Kepa e Navas, con Trapp e Neto che erano sullo sfondo. Secondo quanto rito da Nicolò Schira, uno di questi quattro nomi avrebbe già trovato una nuova sistemazione e oggi dovrebbe fare le ...

