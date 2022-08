Napoli, Mertens sarà cittadino onorario: l'annuncio del sindaco (Di venerdì 5 agosto 2022) Dries Mertens non indosserà più la maglia del Napoli, ma l'attaccante belga ha scelto di mantenere la propria residenza a Posillipo, dove il miglior marcatore della storia azzurra vivrà con la ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 5 agosto 2022) Driesnon indosserà più la maglia del, ma l'attaccante belga ha scelto di mantenere la propria residenza a Posillipo, dove il miglior marcatore della storia azzurra vivrà con la ...

anperillo : Questo splendido video, se fosse stato realizzato per la conferma di #Mertens e non per la sua partenza, si sarebbe… - mirkocalemme : #Mertens, video capolavoro. Tanti suoi gesti resteranno segreti, com'è giusto che sia. Ma una cosa posso dirla: ha… - claudioruss : Il commovente messaggio di addio a #Napoli da parte di Dries #Mertens - brasiello85 : @Parteno92828459 @erosazzurro Di quell' uomo ??che fantasia, credo solo che a 10 giorni da Verona Napoli bisogna pen… - Gino_1926 : Secondo me, non solo Mertens avrebbe fatto il titolare inamovibile in questo Napoli ma avrebbe risolto molti problemi durante la stagione!!! -