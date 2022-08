Napoli-Espanyol domani in tv: orario e diretta streaming amichevole precampionato 2022 (Di venerdì 5 agosto 2022) L’orario e la diretta streaming di Napoli-Espanyol, amichevole precampionato 2022. Quarto test estivo per gli azzurri di Luciano Spalletti, che stanno svolgendo la seconda parte di ritiro a Castel di Sangro dopo i giorni trascorsi a Dimaro. Appuntamento domani, sabato 6 agosto, alle ore 20.30. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky, al canale Sky Sport (numero 251 del satellite) in pay per view. I tifosi potranno infatti acquistare la partita al prezzo di 2,99 euro. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 5 agosto 2022) L’e ladi. Quarto test estivo per gli azzurri di Luciano Spalletti, che stanno svolgendo la seconda parte di ritiro a Castel di Sangro dopo i giorni trascorsi a Dimaro. Appuntamento, sabato 6 agosto, alle ore 20.30. La partita sarà trasmessa intv su Sky, al canale Sky Sport (numero 251 del satellite) in pay per view. I tifosi potranno infatti acquistare la partita al prezzo di 2,99 euro. SportFace.

