Napoli, Di Marzio: “Contatti con Kepa, resta viva la pista Navas” (Di venerdì 5 agosto 2022) Napoli Navas- Quattordicesimo giorno di ritiro per il Napoli che, oggi ha svolto lavoro cardio-polmonare. Oggi pomeriggio i Partenopei svolgeranno allenamento a porte aperte al Teofilo Patini di Castel di Sangro. I Partenopei sono attivi sul mercato mentre, si cerca di piazzare Meret allo Spezia, il Napoli continua a cercare il portiere titolare. Si pensa a Kepa Arrizabalaga, in uscita dal Chelsea come sostituto di Ospina. I Blues hanno aperto alla cessione dello Spagnolo in prestito, ma non sono ancora d’accordo nel pagare il 75% dell’ingaggio. Il secondo nome per la porta degli Azzurri è un sogno, si tratta di Keylor Navas del Psg. Il CostaRicano, è in uscita dal club Parigino visto anche il dualismo con Gianluigi Donnarumma. Il problema è legata all’ingaggio, l’ex Real Madrid ... Leggi su seriea24 (Di venerdì 5 agosto 2022)- Quattordicesimo giorno di ritiro per ilche, oggi ha svolto lavoro cardio-polmonare. Oggi pomeriggio i Partenopei svolgeranno allenamento a porte aperte al Teofilo Patini di Castel di Sangro. I Partenopei sono attivi sul mercato mentre, si cerca di piazzare Meret allo Spezia, ilcontinua a cercare il portiere titolare. Si pensa aArrizabalaga, in uscita dal Chelsea come sostituto di Ospina. I Blues hanno aperto alla cessione dello Spagnolo in prestito, ma non sono ancora d’accordo nel pagare il 75% dell’ingaggio. Il secondo nome per la porta degli Azzurri è un sogno, si tratta di Keylordel Psg. Il CostaRicano, è in uscita dal club Parigino visto anche il dualismo con Gianluigi Donnarumma. Il problema è legata all’ingaggio, l’ex Real Madrid ...

Spazio_Napoli : ???? ULTIM'ORA CALCIOMERCATO Giacomo #Raspadori e il #Napoli sembrano sempre più vicini! Secondo quanto riferito da… - NapoliVertical : RT @napolista: Di Marzio: #Raspadori, è in corso un incontro #Napoli-Sassuolo a Castel di Sangro Sono arrivati da poco l’ad Giovanni Carne… - napolipiucom : Di Marzio: 'Incontro in corso tra Napoli e Sassuolo per Raspadori' #CalcioNapoli #Calciomercato #Raspadori… - napolista : Di Marzio: #Raspadori, è in corso un incontro #Napoli-Sassuolo a Castel di Sangro Sono arrivati da poco l’ad Giova… - mario_s : Carnevali è nel ritiro del #Napoli, ma ce lo dice Di Marzio. I giornalisti e influencer a Castel di Sangro sono tro… -