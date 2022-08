Mr 60 milioni si presenta: ecco il nuovo colpo del Chelsea (Di venerdì 5 agosto 2022) Marc Cucurella è un nuovo giocatore del Chelsea. L'offerta dei Blues ha superato quella del Manchester City e in poco tempo ha ufficializzato ... Leggi su video.gazzetta (Di venerdì 5 agosto 2022) Marc Cucurella è ungiocatore del. L'offerta dei Blues ha superato quella del Manchester City e in poco tempo ha ufficializzato ...

GiovaQuez : Calenda: 'Io avrei chiesto a Conte: ma eri così progressista anche quando facevi i decreti sicurezza con Salvini? H… - Frances61416430 : @TriskelMI @Super_Stefy_ @marioadinolfi Sai com'è, se un partito si presenta alle elezioni dicendo 'mai con il PD',… - _Tomteller_ : N'Dicka domani non si presenta all'allenamento per convincere l'Eintracht ad accettare l'offerta del Milan di 5 mil… - _marcobianchi_ : @Roberto2294RP @lordpeto @Antonio89704611 @marifcinter Ma infatti nessuna società sulla faccia della terra dà una b… - Piergiulio58 : Azienda prosecco,'20 da assumere ma non si presenta nessuno'. L'imprenditore Sandro Bottega: 'Persi ordini per 10 m… -