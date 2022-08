MotoGP, nelle libere di Silverstone brilla il trio Quartararo, Aprilia, Suzuki. Ducati è un punto interrogativo (Di venerdì 5 agosto 2022) La prima giornata di prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna è andata in archivio senza grosse sorprese, eccezion fatta per le difficoltà di Francesco Bagnaia, limitatosi a un paio di lampi mattutini. Altri centauri sono invece apparsi decisamente convincenti, a cominciare dal leader del campionato Fabio Quartararo. Il francese, che domenica dovrà scontare una long lap penalty nelle fasi iniziali del GP, è apparso determinato a lasciarsi alle spalle la “stecca” di Assen. El Diablo ha tenuto un ritmo solido e ha inciso sul giro secco, ribadendo con i fatti di trovarsi a meraviglia a Silverstone, contesto che già in passato gli ha regalato grandi soddisfazioni. Il medesimo discorso può essere applicato per ogni alfiere di Aprilia e Suzuki, le quali hanno frequentato costantemente i ... Leggi su oasport (Di venerdì 5 agosto 2022) La prima giornata di provedel Gran Premio di Gran Bretagna è andata in archivio senza grosse sorprese, eccezion fatta per le difficoltà di Francesco Bagnaia, limitatosi a un paio di lampi mattutini. Altri centauri sono invece apparsi decisamente convincenti, a cominciare dal leader del campionato Fabio. Il francese, che domenica dovrà scontare una long lap penaltyfasi iniziali del GP, è apparso determinato a lasciarsi alle spalle la “stecca” di Assen. El Diablo ha tenuto un ritmo solido e ha inciso sul giro secco, ribadendo con i fatti di trovarsi a meraviglia a, contesto che già in passato gli ha regalato grandi soddisfazioni. Il medesimo discorso può essere applicato per ogni alfiere di, le quali hanno frequentato costantemente i ...

