MotoGP, Marco Bezzecchi: "Ho ottime sensazioni sulla Ducati, ci concentreremo sul passo gara" (Di venerdì 5 agosto 2022) E' terminata la prima giornata di prove libere sul tracciato di Silverstone, sede del weekend del Mondiale 2022 di MotoGP in Gran Bretagna. sulla pista britannica il francese Fabio Quartararo con la Yamaha ha ottenuto il miglior tempo di 1:58.946 davanti allo spagnolo Joan Mir (Suzuki) di 0.154 e all'altro iberico Maverick Vinales (Aprilia) di 0.177. Una giornata molto intensa in cui i piloti hanno cercato di trovare nel più breve tempo possibile il feeling con le moto dopo cinque settimana di stop. Un day-1 positivo per il Mooney VR46 Racing Team: Marco Bezzecchi e Luca Marini hanno concluso rispettivamente in decima e dodicesima posizione, con il romagnolo autore di un crono di 1:59.378 a soli quattro decimi dalla p.1 di Quartararo, mentre Marini è rimasto per il momento escluso dalla top-10 per soli 18 millesimi in ...

