MotoGP | Luca Marini | “Possiamo centrare la Q2 | domani proveremo qualcosa di nuovo”

Leggi su oasport

(Di venerdì 5 agosto 2022) La prima giornata di prove libere del GP di Gran Bretagna, dodicesimo round del Mondiale 2022 di, è andata in archivio. Il migliore del day-1 è stato il francese Fabio Quartararo in sella alla Yamaha con un margine di 0.154 sulla Suzuki dello spagnolo Joan Mir e di 0.177 sull’altro iberico Maverick Vinales (Aprilia). In casa del Mooney VR46 Racing Team Marco Bezzecchi esi sono concentrati sul lavoro di messa a punto della Ducati a loro disposizione, chiudendo il primo giorno di libere rispettivamente in decima e dodicesima posizione. Perun avvio un po’ incerto nella prima sessione, ma poi si è ritrovata la strada nella seconda, non massimizzando però la prestazione con le mescole soft come si sarebbe desiderato. In quest’ottica,si vorràun ...