MotoGP, Joan Mir: “Ho delle buone sensazioni in vista della gara” (Di venerdì 5 agosto 2022) Joan Mir ha espresso la propria considerazione alla stampa al termine delle prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna, 12mo appuntamento per quanto riguarda il Motomondiale. Dopo una lunga pausa si è tornati in azione in quel di Silverstone, una delle piste più impegnative della stagione. Secondo posto per l’ex campione del mondo che ha completo la FP2 con 154 millesimi di ritardo dal francese Fabio Quartararo (Yamaha), leader della graduatoria generale dopo il ritiro di Assen (Olanda) e la lunga pausa estiva di oltre un mese. Il teammate di Alex Rins ha riportato ai microfoni di ‘Sky Sport MotoGP’: “Mi sento bene, sono contento di essere qui in questa pista. Il nostro ritmo è buono, il pacchetto che abbiamo è sicuramente competitivo. Il passo gara non è un ... Leggi su oasport (Di venerdì 5 agosto 2022)Mir ha espresso la propria considerazione alla stampa al termineprove libere del Gran Premio di Gran Bretagna, 12mo appuntamento per quanto riguarda il Motomondiale. Dopo una lunga pausa si è tornati in azione in quel di Silverstone, unapiste più impegnativestagione. Secondo posto per l’ex campione del mondo che ha completo la FP2 con 154 millesimi di ritardo dal francese Fabio Quartararo (Yamaha), leadergraduatoria generale dopo il ritiro di Assen (Olanda) e la lunga pausa estiva di oltre un mese. Il teammate di Alex Rins ha riportato ai microfoni di ‘Sky Sport’: “Mi sento bene, sono contento di essere qui in questa pista. Il nostro ritmo è buono, il pacchetto che abbiamo è sicuramente competitivo. Il passonon è un ...

